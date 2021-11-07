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Во Франции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Во Франции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов Правоохранители применили слезоточивый газ и водомет для разгона демонстрантов во французском городе Ренн.
Другие страны
7 ноября 2021 г. 06:33
Во Франции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Правоохранители применили слезоточивый газ и водомет для разгона демонстрантов во французском городе Ренн.

Как передает Report со ссылкой на газету Ouest-Francе, участники манифестации выступили с требованиями предпринять меры по проблеме климатических изменений. Мероприятие проходило параллельно с климатическим саммитом в шотландском Глазго.

"Правоохранительные органы попытались разогнать активистов использовав слезоточивый газ и водомет после предупреждения", - говорится в сообщении на сайте газеты.

По данным издания со ссылкой на полицию, в демонстрации приняли участие 1,2 тысячи человек. К шествию присоединились антифашисты и "желтые жилеты".

Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

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