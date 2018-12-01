Во Франции при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Два человека погибли, шесть пострадали при взрыве газа в жилом доме в городе Анси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная газета Le Dauphine Libere.

По данным издания, погибла пожилая пара, в квартире которой произошел взрыв. Как отмечает газета, взрыв газа на первом этаже трехэтажного жилого дома привел к сильному пожару, в тушении которого были задействованы 125 пожарных.

Как информирует издание, пострадавшие госпитализированы, еще 13 жителей дома эвакуированы и размещены во временном центре пребывания, обустроенном в местной гимназии.