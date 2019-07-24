Во Франции при столкновении разбились два небольших самолета

Два небольших самолета разбились юго-востоке Франции, поблизости от города Ларш (департамент Альпы Верхнего Прованса), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации местной полиции, В одном из самолетов находились два человека, в другом - только пилот. Их поиски ведутся в горной местности близ границы с Италией, где найдены обломки машин. В поисковой операции задействованы более 20 жандармов и спасателей, вертолет жандармерии.

Не исключено, что два самолета, взлетевшие с аэродрома, расположенного у города Сен-Пон, столкнулись в воздухе.