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Во Франции при сильном взрыве один человек погиб, несколько пострадали

Во Франции при сильном взрыве один человек погиб, несколько пострадали Один человек погиб и несколько были ранены во французской коммуне Ла-Мофф на севере страны в результате сильного взрыва.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 16:40
Во Франции при сильном взрыве один человек погиб, несколько пострадали

Один человек погиб и несколько были ранены во французской коммуне Ла-Мофф на севере страны в результате сильного взрыва.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция France Bleu.

"В субботу 30 сентября один мужчина погиб в результате взрыва в (коммуне) Ла-Мофф… Два других человека также получили ранения, один из них - тяжелые, еще двое находятся в состоянии шока", - говорится в сообщении радиостанции.

На место выехали 25 пожарных и другие экстренные службы, говорится в материале.

Согласно информации, пять человек собрались в доме погибшего родственника, чтобы перебрать его вещи, позднее в нарушение правил они разожгли костер снаружи для сжигания ненужного. После того как в огонь был добавлен пакет с пока не установленным веществом, произошел взрыв, который был настолько сильным, что его услышали в семи километрах от эпицентра.

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