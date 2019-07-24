Во Франции при падении двух самолетов погибли двое британцев - ОБНОВЛЕНО

Два человека погибли, один пострадал в результате падения двух небольших самолетов на юго-востоке Франции, поблизости от города Ларш (департамент Альпы Верхнего Прованса), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В одном из самолетов находились два человека, в другом - только пилот, он получил травмы. Отмечается, что погибли двое мужчин 18 и 37 лет, подданные Великобритании.

Обломки машин были обнаружены в горной местности близ границы с Италией.

*** 14:51

Два небольших самолета разбились юго-востоке Франции, поблизости от города Ларш (департамент Альпы Верхнего Прованса), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации местной полиции, В одном из самолетов находились два человека, в другом - только пилот. Их поиски ведутся в горной местности близ границы с Италией, где найдены обломки машин. В поисковой операции задействованы более 20 жандармов и спасателей, вертолет жандармерии.

Не исключено, что два самолета, взлетевшие с аэродрома, расположенного у города Сен-Пон, столкнулись в воздухе.