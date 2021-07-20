Во Франции пресекли деятельность продававшей поддельные справки о вакцинации группы

Полиция парижского региона Иль-де-Франс пресекла деятельность преступной группы, продававшей поддельные документы, позволяющие получить пропуск в общественные места в период пандемии коронавируса.

Полиция парижского региона Иль-де-Франс пресекла деятельность преступной группы, продававшей поддельные документы, позволяющие получить пропуск в общественные места в период пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник радиостанция France Info по сведениям, полученным от прокуратуры города Бобиньи.

В пятницу в городе Баньоле сотрудники группы по борьбе с организованной преступностью задержали человека, у которого обнаружили 40 справок, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, и несколько тысяч евро. Он отказался объяснить наличие у него медицинской документации.

Сведения, содержащиеся в этих справках, позволили выйти на работников аптеки в городе Л'Э-лес-Роз и местный центр вакцинации. Было установлено, что они продавали справки за 250 евро.

Полиция начала расследование по подозрению в создании поддельной административной документации, нарушении деятельности автоматизированной системы обработки данных, создании преступной группировки.