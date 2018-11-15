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    Во Франции прекратили поиски экс-главы Интерпола

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Полицейские пришли к выводу, что расследование не в их компетенции, поскольку не нашли никаких доказательств тому, что подозреваемый в коррупции Мэн Хунвэй исчез на территории Франции.

    Как передает Report, об этом пишет Associated Press.

    Следователи заявили, что не обнаружили никакой информации, доказывающей, что экс-глава международной полиции пропал на территории Франции. Кроме того, у правоохранителей не нашлось никаких доказательств тому, что супруга Хунвэя после его исчезновения получала звонки с угрозами.

    Ранее сообщалось о том, что разыскиваемый Азербайджаном по линии Интерпол бизнесмен задержан в Украине.

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