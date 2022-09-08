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Во Франции предъявлены обвинения 12 подозреваемым в покушении на Макрона

Во Франции предъявлены обвинения 12 подозреваемым в покушении на Макрона Французская национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) предъявила 12 предполагаемым участникам ультраправой группировки обвинения в планировании покушения на президента страны Эмманюэля Макрона в 2018 году.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 08:45
Во Франции предъявлены обвинения 12 подозреваемым в покушении на Макрона

Французская национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) предъявила 12 предполагаемым участникам ультраправой группировки обвинения в планировании покушения на президента страны Эмманюэля Макрона в 2018 году.

Как передает Report со ссылкой на Agence France Press, обвинения предъявлены 11 мужчинам и одной женщине в возрасте от 22 до 62 лет". По версии следствия, они входили в состав праворадикальной группировки Les Barjols ("Ле Баржоль", "безумцы")" и "планировали насильственные действия в отношении Макрона в ноябре 2018 года".

По данным AFP, расследование было начато в ноябре 2018 года. Изначально в деле фигурировали 14 человек, однако в ходе следствия прокуроры отказались рассматривать обвинения в отношении двух человек.

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Версия на английском языке French prosecutor calls for 12 to face trial for Macron assassination plot
Версия на азербайджанском языке Fransada 12 nəfər Makrona qarşı sui-qəsddə ittiham olunur

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