Во Франции предъявлены обвинения 12 подозреваемым в покушении на Макрона

Французская национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) предъявила 12 предполагаемым участникам ультраправой группировки обвинения в планировании покушения на президента страны Эмманюэля Макрона в 2018 году.

Французская национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) предъявила 12 предполагаемым участникам ультраправой группировки обвинения в планировании покушения на президента страны Эмманюэля Макрона в 2018 году.

Как передает Report со ссылкой на Agence France Press, обвинения предъявлены 11 мужчинам и одной женщине в возрасте от 22 до 62 лет". По версии следствия, они входили в состав праворадикальной группировки Les Barjols ("Ле Баржоль", "безумцы")" и "планировали насильственные действия в отношении Макрона в ноябре 2018 года".

По данным AFP, расследование было начато в ноябре 2018 года. Изначально в деле фигурировали 14 человек, однако в ходе следствия прокуроры отказались рассматривать обвинения в отношении двух человек.