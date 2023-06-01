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Во Франции предупредили о перебоях в работе аэропорта Орли 6 июня из-за забастовки

Во Франции предупредили о перебоях в работе аэропорта Орли 6 июня из-за забастовки Парижский аэропорт Орли будет работать с перебоями 6 июня из-за забастовки профсоюзов против пенсионной реформы.
Другие страны
1 июня 2023 г. 20:39
Во Франции предупредили о перебоях в работе аэропорта Орли 6 июня из-за забастовки

Парижский аэропорт Орли будет работать с перебоями 6 июня из-за забастовки профсоюзов против пенсионной реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC).

По предварительным данным, в этот день будут отменены будут в общей сложности около 30% рейсов. Также ожидается отмена 20% рейсов в аэропортах Бордо, Лиона, Марселя, Нанта, Ниццы и Тулузы. "Несмотря на превентивные меры, в этот день следует ожидать сбоев и задержек в расписании рейсов", - указали в управлении. Пассажирам предложено перенести полеты на другой день.

Очередная всеобщая акция протеста против пенсионной реформы запланирована во Франции 6 июня. Она станет четырнадцатым по счету днем массового протеста против правительственного закона, предполагающего повышение пенсионного возраста. Манифестации, как ожидается, пройдут в более 200 французских коммунах.

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