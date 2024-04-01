Во Франции предотвращено более 70 терактов за последние девять лет

МВД Франции предотвратило 74 попытки совершения террористических актов с 2015 года.

МВД Франции предотвратило 74 попытки совершения террористических актов с 2015 года.

Как передает Report , об этом сообщил министр внутренних дел и заморских территорий республики Жеральд Дарманен в эфире телеканала LCI.

"С начала года во Франции были предотвращены 3 попытки теракта, а в общей сложности с 2015 года - 74", - сказал Дарманен.

По его словам, около 1 тыс. человек из списка лиц, склонных к "радикальному исламизму", высланы из страны. Глава МВД отметил, что в настоящий момент в этом списке числится около 4,2 тыс. человек, из которых "около 800 представляют опасность".

Во Франции введен режим максимальной готовности. По оценке экспертов МВД, террористическая угроза никогда не была столь велика, как сейчас, за несколько месяцев до Олимпийских игр.