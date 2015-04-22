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    Во Франции предотвращен теракт

    Задержанный пданировал взрывы в церквях, заявил министр внутренних дел страны

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Правоохранительным органам Франции удалось предотвратить теракт. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.

    По его словам, у задержанного найдено оружие и боеприпасы.

    По данным министра, террористом планировались взрывы в церквях. Задержание преступника было произведено 19 апреля в 13-ом округе Парижа - на юго-востоке столицы Франции.

    Задержанный - молодой студент, обучающийся на специалиста по электронике. Он уже находился под надзором полиции из-за своих радикальных взглядов.

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