Во Франции предотвращен теракт

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Правоохранительным органам Франции удалось предотвратить теракт. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.

По его словам, у задержанного найдено оружие и боеприпасы.

По данным министра, террористом планировались взрывы в церквях. Задержание преступника было произведено 19 апреля в 13-ом округе Парижа - на юго-востоке столицы Франции.

Задержанный - молодой студент, обучающийся на специалиста по электронике. Он уже находился под надзором полиции из-за своих радикальных взглядов.