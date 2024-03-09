Во Франции право на аборт официально закрепили в конституции

Закон, согласно которому в Конституцию Франции записывается право женщин на прерывание беременности, официально вступил в силу на территории республики.

Закон, согласно которому в Конституцию Франции записывается право женщин на прерывание беременности, официально вступил в силу на территории республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая поправка к конституции была опубликована в официальном вестнике правительства Journal officiel.

"После семнадцатого пункта статьи 34 конституции включается следующий пункт: "Закон определяет условия реализации гарантированной женщине свободы добровольно прервать беременность", - гласит документ, подписанный президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Решение о внесении в конституцию права женщин на аборт было принято по итогам собрания обеих палат парламента Франции на конгрессе в историческом Версальском дворце. В поддержку этой инициативы высказались 780 парламентариев из 925 депутатов и сенаторов. Эммануэль Макрон, который выступил с предложением о внесении соответствующего положения в конституцию, выразил поддержку решению законодателей.