Во Франции поймали поляка, перевозившего 933 килограмма гашиша в грузовике

Сотрудники таможни департамента Изер на востоке Франции обнаружили не менее 933 килограммов гашиша (смолы каннабиса) в грузовике, водитель-поляк был взят под стражу.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Отмечается, что крупногабаритную машину с наркотиками задержали в пятницу на пункте платной дороги между коммунами Вьен и Ревантен-Вогри. Таможенники обнаружили почти тонну наркотиков, когда остановили для проверки грузовик, направлявшийся по автомагистрали A7 на север.