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Во Франции появился сервис заказных убийств

Во Франции появился сервис заказных убийств Во Франции появился сервис заказных убийств UberKills, якобы работающий в мессенджере Telegram.
Другие страны
29 июня 2025 г. 02:41
Во Франции появился сервис заказных убийств

Во Франции появился сервис заказных убийств UberKills, якобы работающий в мессенджере Telegram.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Monde.

Утверждается, что через этот сервис уже произошло как минимум одно убийство. В апреле текущего года в городе Воль-ан-Велен на востоке Франции выстрелом в голову был убит наркоторговец Абдель Хаким Б.

Помимо UberKills, в стране действует и сервис для наркокурьеров UberShit, замаскированный под доставку еды. В полиции Лиона эту тенденцию назвали "уберизацией преступности".

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Версия на азербайджанском языке Fransada sifarişlə öldürmə xidməti fəaliyyətə başlayıb

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