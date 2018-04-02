Во Франции потерпел крушение сверхлегкий летательный аппарат, есть погибший

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Жертвой инцидента со сверхлегким летательным аппаратом во французском департаменте Изер стал один человек, еще один получил ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Europe1.

Аппарат потерпел крушение в воскресенье на севере департамента Изер. На борту СЛА находились два человека.

В результате инцидента 52-летний мужчина скончался на месте. 30-летний мужчина получил тяжелые ранения, он был госпитализирован в Гренобль.

Жандармерия начала расследование инцидента.