Во Франции после обрушения домов обнаружили двух погибших

Двух погибших обнаружили во время спасательных операций, проводимых после обрушения домов в Марселе.

Двух погибших обнаружили во время спасательных операций, проводимых после обрушения домов в Марселе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на пожарных.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о шести пострадавших, добавив, что под завалами могут оставаться от 4 до 10 человек.

Причины взрыва, который привел к обрушению дома в Марселе, пока не установлены. Как заявил мэр города Бенуа Паян, это здание не числилось в списках аварийных и в последнее время от жильцов не поступало жалоб на его состояние. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заверил, что частичное обрушение соседнего здания не привело к жертвам среди полицейских и спасателей.