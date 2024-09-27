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Во Франции помогающих бездомным женщин увольняют с работы из-за хиджаба

Во Франции помогающих бездомным женщин увольняют с работы из-за хиджаба Созданную властями Франции ассоциацию "Размещение и социальная интеграция", которая оказывает помощь бездомным и беженцам в департаменте Мёрт и Мозель, активисты обвинили в исламофобии.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 23:47
Во Франции помогающих бездомным женщин увольняют с работы из-за хиджаба

Созданную властями Франции ассоциацию "Размещение и социальная интеграция", которая оказывает помощь бездомным и беженцам в департаменте Мёрт и Мозель, активисты обвинили в исламофобии.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источник.

По его сведениям, это связано с тем, что ассоциация намерена уволить двух сотрудниц, которые продолжили носить хиджаб на рабочем месте, несмотря на введенный ранее запрет.

Утверждается, что ассоциация ранее обновила свои внутренние правила, запретив открыто носить религиозные символы, в том числе хиджаб, на рабочем месте. Тем не менее две сотрудницы ассоциации продолжили носить хиджаб, в результате чего в начале сентября их вызвали на разговор, чтобы сообщить о предстоящем увольнении.

Профсоюз 26 сентября созвал 80 работников ассоциации на собрание. На заседании звучали обвинения в адрес организации в "исламофобии" и "попрании личных свобод". Объединение профсоюзов назвало произошедшее "охотой на ведьм" и считает, что госструктура в борьбе за светскость действовала "избыточно", указывает издание.

Отмечается, что ситуация вызвала скандал после того, как на нее обратили внимание французские СМИ. Газета утверждает, что префектура департамента внимательно следит за ситуацией, но пока никак не прокомментировала происходящее.

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Версия на азербайджанском языке Fransada evsizlərə yardım edən qadınlar hicaba görə işdən çıxarılır

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