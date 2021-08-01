Во Франции полиция задержала 76 участников манифестаций

Французские полицейские задержали 76 участников манифестаций против санитарных пропусков во Франции.

Французские полицейские задержали 76 участников манифестаций против санитарных пропусков во Франции.

Как передает Report, об этом сообщила "Agency France Presse" со ссылкой на МВД республики.

По уточненным министерством данным, всего во Франции были задержаны 76 человек, из них 26 - в Париже.

Агентство также добавляет, что после задержания в столице двое несовершеннолетних были взяты под стражу, в том числе за насилие в отношении стражей порядка.

В субботу по всей Франции прошли акции протеста против вакцинации и санитарных пропусков. Всего в них приняли участие 204 тыс. человек, в том числе 14,2 тыс. - в Париже.