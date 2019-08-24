Во Франции полиция задержала 17 человек в ходе беспорядков перед саммитом G7

Не менее 17 участников демонстрации против саммита G7 в Биаррице были задержаны в городе Уррюнь (департамент Атлантические Пиренеи) 23 августа вечером.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает интернет-издание Linternaute.

Столкновения между демонстрантами и полицией прошли неподалеку от лагеря антиглобалистов. В результате попадания фейерверка, выпущенного со стороны манифестантов, 4 полицейских получили легкие ранения. Согласно данным префектуры департамента, на которые опирается интернет-издание, беспорядки удалось подавить примерно к 22:00 по местному времени.

Все задержанные были помещены под стражу за сокрытие лиц в ходе публичного мероприятия и отказ подчиниться требованиям стражей порядка.