Во Франции полиция по ошибке конфисковала сладости вместо наркотиков

Французская полиция конфисковала крупную партию экстази в ходе спецоперации под Парижем, однако позже выяснилось, что конфискованные таблетки и неизвестный розовый порошок на деле оказались перетертыми сладостями.

Французская полиция конфисковала крупную партию экстази в ходе спецоперации под Парижем, однако позже выяснилось, что конфискованные таблетки и неизвестный розовый порошок на деле оказались перетертыми сладостями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse.

Согласно первоначальному сообщению префектуры столичной полиции, опубликованному в среду, операция проводилась в нарколаборатории в коммуне Сен-Уэн, которая, по данным следствия, снабжала синтетическими наркотиками организаторов нелегальных вечеринок. К записи в Twitter прикрепили две фотографии с мешком розового порошка и пакетами с прессованными гранулами такого же цвета. Стоимость конфискованного, по оценке правоохранительных органов, составила 1 млн евро.

Однако результаты токсикологического анализа, полученные в четверг вечером, показали полное отсутствие каких-либо наркотических веществ или ядов. Источник агентства сообщил, что розовый порошок, из которого прессовали таблетки, был, скорее всего, получен путем "измельчения клубничных мармеладок".

Отметим, что в МВД пока не прокомментировали данную информацию.