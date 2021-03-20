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Во Франции полиция по ошибке конфисковала сладости вместо наркотиков

Во Франции полиция по ошибке конфисковала сладости вместо наркотиков Французская полиция конфисковала крупную партию экстази в ходе спецоперации под Парижем, однако позже выяснилось, что конфискованные таблетки и неизвестный розовый порошок на деле оказались перетертыми сладостями.
Другие страны
20 марта 2021 г. 01:04
Во Франции полиция по ошибке конфисковала сладости вместо наркотиков

Французская полиция конфисковала крупную партию экстази в ходе спецоперации под Парижем, однако позже выяснилось, что конфискованные таблетки и неизвестный розовый порошок на деле оказались перетертыми сладостями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse.

Согласно первоначальному сообщению префектуры столичной полиции, опубликованному в среду, операция проводилась в нарколаборатории в коммуне Сен-Уэн, которая, по данным следствия, снабжала синтетическими наркотиками организаторов нелегальных вечеринок. К записи в Twitter прикрепили две фотографии с мешком розового порошка и пакетами с прессованными гранулами такого же цвета. Стоимость конфискованного, по оценке правоохранительных органов, составила 1 млн евро.

Однако результаты токсикологического анализа, полученные в четверг вечером, показали полное отсутствие каких-либо наркотических веществ или ядов. Источник агентства сообщил, что розовый порошок, из которого прессовали таблетки, был, скорее всего, получен путем "измельчения клубничных мармеладок".

Отметим, что в МВД пока не прокомментировали данную информацию.

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Версия на азербайджанском языке Fransa polisinin ələ keçirdiyi 1 milyonluq narkotik şirniyyat tozu çıxdı

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