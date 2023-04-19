О нас

Во Франции полиция оттесняет манифестантов перед приездом Макрона на завод

Во Франции полиция оттесняет манифестантов перед приездом Макрона на завод Полиция начала вытеснять манифестантов, собравшихся сегодня в городе Мюттерсольц на востоке страны в преддверии визита президента Франции Эмманюэля Макрона.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 16:41
Во Франции полиция оттесняет манифестантов перед приездом Макрона на завод

Полиция начала вытеснять манифестантов, собравшихся сегодня в городе Мюттерсольц на востоке страны в преддверии визита президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Несколько десятков человек собрались на центральной площади городка Мюттерсольц в департаменте Нижний Рейн, где Макрон должен посетить деревообрабатывающее предприятие Mathis. Отмечается, что завод, в том числе, занимается изготовлением строений для Олимпийских игр 2024 года.

Протестующие устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Он призвал граждан протестовать, чтобы показать, что "страница пенсионной реформы далеко не перевернута".

Полиция оттеснила сотню протестующих подальше от завода и предупредила применить силы.

В понедельник вечером во время телеобращения Макрона во многих городах Франции прошли так называемые "марши пустых кастрюль": люди выходили к мэриям и стучали ложками по кастрюлям, бойкотируя выступление президента. В Париже, Лионе, Ренне, Нанте и ряде других городов марши перешли в стихийные манифестации, которые полиция разгоняла слезоточивым газом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
14 апреля 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi