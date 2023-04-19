Во Франции полиция оттесняет манифестантов перед приездом Макрона на завод

Полиция начала вытеснять манифестантов, собравшихся сегодня в городе Мюттерсольц на востоке страны в преддверии визита президента Франции Эмманюэля Макрона.

Полиция начала вытеснять манифестантов, собравшихся сегодня в городе Мюттерсольц на востоке страны в преддверии визита президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Несколько десятков человек собрались на центральной площади городка Мюттерсольц в департаменте Нижний Рейн, где Макрон должен посетить деревообрабатывающее предприятие Mathis. Отмечается, что завод, в том числе, занимается изготовлением строений для Олимпийских игр 2024 года.

Протестующие устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Он призвал граждан протестовать, чтобы показать, что "страница пенсионной реформы далеко не перевернута".

Полиция оттеснила сотню протестующих подальше от завода и предупредила применить силы.

В понедельник вечером во время телеобращения Макрона во многих городах Франции прошли так называемые "марши пустых кастрюль": люди выходили к мэриям и стучали ложками по кастрюлям, бойкотируя выступление президента. В Париже, Лионе, Ренне, Нанте и ряде других городов марши перешли в стихийные манифестации, которые полиция разгоняла слезоточивым газом.