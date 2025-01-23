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Во Франции полицейские застрелили в церкви вооруженного ножом мужчину

Во Франции полицейские застрелили в церкви вооруженного ножом мужчину Полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину, который пытался скрыться от них в церкви в коммуне Брив (департамент Коррез) в центральной части Франции.
Другие страны
23 января 2025 г. 01:06
Во Франции полицейские застрелили в церкви вооруженного ножом мужчину

Полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину, который пытался скрыться от них в церкви в коммуне Брив (департамент Коррез) в центральной части Франции.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, злоумышленник, бросив угнанный автомобиль, ворвался в церковь. Во время задержания он стал угрожать ножом преследовавшим его сотрудникам полиции.

Правоохранители открыли огонь на поражение, "от полученных ранений подозреваемый умер", сообщает телеканал.

По факту инцидента начато расследование. Личность 40-летнего злоумышленника и его мотивы выясняются.

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