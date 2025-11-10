Во Франции полицейские застрелили напавшего на них человека с ножом
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 17:38
Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции в коммуне Лорьян на западе Франции, стражи порядка применили против него огнестрельное оружие.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает региональное издание Le Télégramme.
Нападение произошло в понедельник утром, когда полицейские остановили для проверки документов мужчину, скрывавшего свое лицо. Тот набросился с ножом на стражей порядка, они были вынуждены использовать огнестрельное оружие для обороны. От полученных ранений нападавший скончался на месте.
Мотивы нападавшего, как и его личность, пока не установлены.
