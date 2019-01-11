Во Франции погибли оба пилота разбившегося истребителя Mirage 2000D

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Оба пилота истребителя Mirage 2000D, разбившегося на востоке Франции, погибли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

Связь с истребителем была потеряна в среду днем, когда он пролетал над горным массивом Юра. Позднее были обнаружены обломки самолета и парашют одного из летчиков.

Министерство обороны подтвердило гибель обоих пилотов: капитана Батиста Ширье и женщины-лейтенанта Одри Мишлон.

Глава военного ведомства выразила соболезнования семьям погибших. Обстоятельства инцидента выясняются.