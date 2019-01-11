Во Франции погибли оба пилота разбившегося истребителя Mirage 2000D

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Оба пилота истребителя Mirage 2000D, разбившегося на востоке Франции, погибли.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.
Связь с истребителем была потеряна в среду днем, когда он пролетал над горным массивом Юра. Позднее были обнаружены обломки самолета и парашют одного из летчиков.
Министерство обороны подтвердило гибель обоих пилотов: капитана Батиста Ширье и женщины-лейтенанта Одри Мишлон.
Глава военного ведомства выразила соболезнования семьям погибших. Обстоятельства инцидента выясняются.
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