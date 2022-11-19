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Во Франции поезд сбил группу военных на учениях, есть погибший и раненые

Во Франции поезд сбил группу военных на учениях, есть погибший и раненые Группа французских военных попала под поезд во время учений, один человек погиб.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 01:58
Во Франции поезд сбил группу военных на учениях, есть погибший и раненые

Группа французских военных попала под поезд во время учений, один человек погиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство вооруженных сил Франции.

"Группа солдат проводила сводные учения в рамках общей базовой подготовки (ОБП) в регионе Фрежюс (департамент Вар). На высоте Пюже-сюр-Аржен солдаты пересекали железнодорожное полотно в тот момент, когда по этому пути шел поезд", - говорится в заявлении, которое опубликовал глава оборонного ведомства Себастьен Лекорню.

Отмечается, что в результате происшествия один военнослужащий получил ранения, от которых умер на месте. Еще двое получили менее серьезные травмы и были срочно доставлены в больницу Фрежюса. Третий пострадавший также был эвакуирован "в шоковом состоянии".

На место происшествия, помимо врачей, прибыли спасатели, жандармерия и полиция, ведется расследование обстоятельств произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке Fransada qatar bir qrup əsgəri vurub, ölən və yaralananlar var

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