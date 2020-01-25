Во Франции подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

Два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, подтверждены во французской столице Париже, а также в городе Бордо (департамент Жиронда).

Как сообщает радиостанция France Info, об этом заявила в пятницу министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен.

Комментируя случай заболевания новым типом пневмонии, зарегистрированный в Бордо, Бюзен отметила, что "пациент в возрасте 48 лет вернулся из Китая проездом через город Ухань". Зараженный находился в контакте с 12 людьми, добавила глава французского Минздрава.

Министр социальных дел и здравоохранения Франции отметила, что это первые случаи выявления вируса на территории Европы.