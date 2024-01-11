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Во Франции подростка приговорили к 105 часам работ за нападение на племянника жены Макрона

Во Франции подростка приговорили к 105 часам работ за нападение на племянника жены Макрона Суд во Франции приговорил 16-летнюю девушку, участвовавшую в мае 2023 года в нападении на Жана-Батиста Тронье - племянника первой леди Франции Брижит Макрон, - к 105 часам общественных работ.
Другие страны
11 января 2024 г. 17:02
Во Франции подростка приговорили к 105 часам работ за нападение на племянника жены Макрона

Суд во Франции приговорил 16-летнюю девушку, участвовавшую в мае 2023 года в нападении на Жана-Батиста Тронье - племянника первой леди Франции Брижит Макрон, - к 105 часам общественных работ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, девушка, имя которой не называется, признала, что ударила Тронье ногой. Она также указала, что сама получила от него аналогичный удар.

Ранее суд Амьена (департамент О-де-Франс, север Франции) приговорил двоих мужчин к году и году и трем месяцам лишения свободы за нападение на внучатого племянника Брижит Макрон в мае 2023 года. Инцидент произошел во время акции против пенсионной реформы. Как сообщала газета Courrier picard, агрессивно настроенные граждане начали разбрасывать мусор перед витриной магазина шоколада, принадлежащего семье 30-летнего Тронье. Когда внучатый племянник жены президента Франции попытался им помешать, несколько человек набросились на него с кулаками. После нападения Тронье потерял возможность работать на четыре дня.

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Версия на английском языке Teen in France sentenced to 105 hours of labor for attacking nephew of Macron’s wife

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