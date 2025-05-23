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Во Франции подозреваемый в связи с педофилами священник выпрыгнул из окна

Во Франции подозреваемый в связи с педофилами священник выпрыгнул из окна Французский священник, задержанный вместе с большим количеством подозреваемых в хранении и распространении детской порнографии, выпрыгнул из окна частного дома незадолго до оглашения приговора суда.
Другие страны
23 мая 2025 г. 16:37
Во Франции подозреваемый в связи с педофилами священник выпрыгнул из окна

Французский священник, задержанный вместе с большим количеством подозреваемых в хранении и распространении детской порнографии, выпрыгнул из окна частного дома незадолго до оглашения приговора суда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает региональная газета L'Alsace.

После падения с третьего этажа его экстренно госпитализировали. Он находится в коме, за его жизнь борются врачи.

Как уточняет газета Le Parisien, подозреваемого зовут Рафаэль С., он является служителем непризнанной Ватиканом Галликанской церкви. Также его называют "близким другом" известного актера Алена Делона, для которого он даже освятил часовню на участке его усадьбы в коммуне Души под Орлеаном.

Отмечается, что 45-летний служитель церкви был задержан в начале недели в рамках масштабной операции под кодовым названием "Марио" и был помещен под судебный контроль до решения суда, которое должно было быть оглашено в пятницу вечером по ускоренной процедуре. Прокуратура выдвинула в отношении него обвинение в "хранении детской порнографии", поскольку он входил в закрытую группу в мессенджере Telegram, где выкладывались соответствующие материалы.

Правоохранительные органы Франции задержали в общей сложности 55 человек в рамках операции "Марио", начатой летом 2024 года и направленной на поиск распространителей детской порнографии. Задержания производились в период с 19 по 22 мая.

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