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Во Франции подали жалобу на главу МВД после публикаций о коррупции

Во Франции подали жалобу на главу МВД после публикаций о коррупции Лидер парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано подала жалобу в прокуратуру на главу МВД Жеральда Дарманена после публикаций о якобы имевших место попытках действий коррупционного характера со стороны сотрудников его министерств
Другие страны
12 декабря 2023 г. 22:22
Во Франции подали жалобу на главу МВД после публикаций о коррупции

Лидер парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано подала жалобу в прокуратуру на главу МВД Жеральда Дарманена после публикаций о имевших место попытках действий коррупционного характера со стороны сотрудников его министерства с целью добиться принятия законопроекта о нелегальной миграции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом парламентарий сообщила в соцсети X.

"Мы обращаемся в прокуратуру в связи с фактами, которые могут быть приравнены к коррупции в отношении депутатов министром Жеральдом Дарманеном. Покупка голосов, чтобы предотвратить отклонение его иммиграционного закона, за счет жандармерии, мобильных бригад жандармерии? Эти факты, если они правдивы, представляют собой серьезное посягательство на демократию!" - написала она.

Парламентарий в своей жалобе ссылается на публикацию газеты Libération, в которой утверждается, что перед тем, как отвергнутый в конечном счете законопроект должен был быть вынесен на рассмотрение Национального собрания (нижней палаты парламента), подчиненные министра обзванивали в индивидуальном порядке депутатов правой партии "Республиканцы", предлагали им назначить личные встречи, а также "предлагали им бригады жандармерии" - в этом случае имеется в виду отправка дополнительных подразделений сотрудников правоохранительных органов в их избирательные округа.

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