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Во Франции подали около 120 тыс. заявлений о возмещении ущерба после урагана

Во Франции подали около 120 тыс. заявлений о возмещении ущерба после урагана Французские страховые компании получили 120 тыс. заявлений на возмещение ущерба после урагана "Киаран".
Другие страны
7 ноября 2023 г. 14:03
Во Франции подали около 120 тыс. заявлений о возмещении ущерба после урагана

Французские страховые компании получили 120 тыс. заявлений на возмещение ущерба после урагана "Киаран".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.

"Подано 120 тыс. заявлений о возмещении ущерба в различные страховые компании", - отметил он, добавив, что в ближайшее время следует ожидать роста числа подобных запросов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что восстановление департаментов страны, пострадавших от урагана, будет ускорено. Он отметил, что регионам будет присвоен статус зоны природной катастрофы, что даст возможность быстрее осуществить выплаты компенсаций пострадавшим.

"Киаран", обрушившийся на Францию в ночь на 2 ноября, стал самым разрушительным ураганом за последнюю четверть века.

Ранее французские страховые компании прогнозируют, что совокупный ущерб от урагана "Киаран" может составить до 0,5 млрд евро.

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Версия на английском языке About 120,000 claims for damages filed in France after hurricane

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