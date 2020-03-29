Во Франции почти вдвое возрос размер штрафа за нарушение карантина

Власти Франции приняли решение увеличить размер штрафа за нарушение ограничений на передвижение, введённых из-за распространения коронавируса, со 135 до 200 евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в декрете, размещённом в официальном бюллетене законодательства страны.

Декрет 2020-357 от 28 марта 2020 года, касающийся наказания за нарушение мер, предусмотренных в случае серьезной угрозы здравоохранению и режима санитарного режима ЧС, предусматривает изменение штрафа за первое нарушение со 135 до 200 евро, а в случае повторных нарушений размер наказания составит 450 вместо 375 евро.

Эпидемия коронавируса во Франции достигла третьей стадии. По решению французских властей, в стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. С 17 марта введены строгие ограничения на передвижения людей.

Ранее премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что режим изоляции будет продлён до 15 апреля.

Число заболевших во Франции, по последним данным, составляет 37 575 человек, общее число умерших в больницах - 2 314.