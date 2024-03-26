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Во Франции по подозрению в наркоторговле задержали около 500 человек

Во Франции по подозрению в наркоторговле задержали около 500 человек Французские полицейские задержали около 500 человек в ходе масштабной операции против наркопреступности "Чистая площадь".
Другие страны
26 марта 2024 г. 02:26
Во Франции по подозрению в наркоторговле задержали около 500 человек

Французские полицейские задержали около 500 человек в ходе масштабной операции против наркопреступности "Чистая площадь".

Как передает Report, об этом заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2​​.

"Задержано 496 подозреваемых", - сказал Дарманен. Утром в понедельник глава МВД заявлял о задержании около 200 человек. По его словам, в ходе рейдов полиция планирует задержать 850 человек.

Министр отметил, что операция началась в Марселе на прошлой неделе, а с понедельника также проходит в парижском регионе, Лионе, Дижоне и Лилле.

"Во вторник рейды начнут еще в нескольких коммунах, - отметил Дарманен. - Наша цель полностью уничтожить сети наркоторговцев".

По словам главы МВД, в операции "Чистая площадь" на этой неделе в общей сложности будет задействовано около 15 тыс. полицейских, жандармов и сотрудников таможни.

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