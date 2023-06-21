Во Франции по подозрению в коррупции ведутся обыски в офисах оргкомитета Олимпиады-2024

Во Франции полиция провела обыск в офисах оргкомитета олимпийских игр 2024-го года в связи с двумя «предварительными расследованиями» финансовых нарушений с контрактами и государственными средствами.

Во Франции полиция провела обыски в офисах оргкомитета Олимпиады - 2024 (Paris-2024) в связи с двумя "предварительными расследованиями" финансовых махинаций по контрактам и расходованию государственных средств при строительстве и создании инфраструктуры для проведения летних игр в Париже.

Об этом передает Report со ссылкой на CNN.

Официальный представитель комитета Джонатан Фирпо подтвердил, что в штаб-квартире Организационного комитета проводятся обыски под руководством финансовой полиции. "Мы полностью сотрудничаем со следствием", - отметил он.

Полиция провела обыски в "нескольких объектах, в том числе в офисах олимпиады и штаб-квартире SOLIDEO, государственного органа, ответственного за большую часть строительства и инфраструктуры для игр в Париже", отметили во французской Национальной финансовой прокуратуре.

Одно из расследований было начато в 2017 году антикоррупционным подразделением французской полиции по делу о "незаконном конфликте интересов, хищении государственных средств, фаворитизме и сокрытии фаворитизма в отношении нескольких контрактов", присужденных комитетом Paris-2024.

Второе было начато в 2022 году вторым специализированным финансовым подразделением французской полиции для изучения хода расследования по существу выдвинутых обвинений в отношении Paris-2024 и SOLIDEO. Оно последовало за проверкой французского антикоррупционного агентства, сообщила финансовая прокуратура.

Летние игры запланированы на 26 июля -11 августа будущего года. Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.