Во Франции по делу об убийстве учителя задержали 11 человек

Число задержанных по делу об убийстве учителя в коммуне Аррас во Франции выросло до 11.

Число задержанных по делу об убийстве учителя в коммуне Аррас во Франции выросло до 11.

Как передает Report , об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Личность последнего задержанного не уточняется, как и степень его возможной причастности к делу. К настоящему моменту восемь задержанных находятся в антитеррористическим отделе (SDAT) Национального управления судебной полиции, еще трое - в Главном управлении внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка).

Среди задержанных - непосредственно убийца учителя, от рук которого пострадали также еще три человека. Он уже давно находился в так называемом списке S, куда заносят людей, представляющих угрозу для безопасности государства. Молодой человек, ранее учившийся в лицее, на который совершил нападение, пока отказывается сотрудничать со следствием.

По информации телеканала BFMTV, следователи допрашивали его в четверг, за день до нападения, посчитав подозрительными его контакты с двумя гражданами Беларуси, которые также были задержаны в пятницу, однако даже после проверки содержимого его мобильного телефона не нашли признаков подготовки к преступлению.

Ранее власти Франции ввели на территории республики уровень "опасность теракта", который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate. По распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона, 7 тыс. военных будут задействованы для охраны порядка на улицах городов республики, что вдвое больше, чем обычно. Кроме того, министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь объявил об усилении мер безопасности в районе учебных заведений и сообщил, что около 1 тыс. сотрудников, отвечающих за предотвращение инцидентов и безопасность, будут направлены в школы. В некоторых департаментах у школ будут дежурить сотрудники полиции и жандармерии.