О нас

Во Франции по делу об убийстве учителя задержали 11 человек

Во Франции по делу об убийстве учителя задержали 11 человек Число задержанных по делу об убийстве учителя в коммуне Аррас во Франции выросло до 11.
Другие страны
14 октября 2023 г. 20:53
Во Франции по делу об убийстве учителя задержали 11 человек

Число задержанных по делу об убийстве учителя в коммуне Аррас во Франции выросло до 11.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Личность последнего задержанного не уточняется, как и степень его возможной причастности к делу. К настоящему моменту восемь задержанных находятся в антитеррористическим отделе (SDAT) Национального управления судебной полиции, еще трое - в Главном управлении внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка).

Среди задержанных - непосредственно убийца учителя, от рук которого пострадали также еще три человека. Он уже давно находился в так называемом списке S, куда заносят людей, представляющих угрозу для безопасности государства. Молодой человек, ранее учившийся в лицее, на который совершил нападение, пока отказывается сотрудничать со следствием.

По информации телеканала BFMTV, следователи допрашивали его в четверг, за день до нападения, посчитав подозрительными его контакты с двумя гражданами Беларуси, которые также были задержаны в пятницу, однако даже после проверки содержимого его мобильного телефона не нашли признаков подготовки к преступлению.

Ранее власти Франции ввели на территории республики уровень "опасность теракта", который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate. По распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона, 7 тыс. военных будут задействованы для охраны порядка на улицах городов республики, что вдвое больше, чем обычно. Кроме того, министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь объявил об усилении мер безопасности в районе учебных заведений и сообщил, что около 1 тыс. сотрудников, отвечающих за предотвращение инцидентов и безопасность, будут направлены в школы. В некоторых департаментах у школ будут дежурить сотрудники полиции и жандармерии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Австралийцы проголосовали против учреждения совета по правам аборигенов
Австралийцы проголосовали против учреждения совета по правам аборигенов
14 октября 2023 г. 21:48
В Британию прибыла еще одна группа стратегических бомбардировщиков ВВС США
В Британию прибыла еще одна группа стратегических бомбардировщиков ВВС США
14 октября 2023 г. 21:33
Офис Би-би-си в Лондоне облили краской из-за отказа называть боевиков ХАМАС террористами
ФотоОфис Би-би-си в Лондоне облили краской из-за отказа называть боевиков ХАМАС террористами
14 октября 2023 г. 21:16
Армия Израиля заявила о готовности к масштабной наземной операции в секторе Газа
Армия Израиля заявила о готовности к масштабной наземной операции в секторе Газа
14 октября 2023 г. 21:08
ВМС США приняли на вооружение новую ударную атомную подлодку
ВМС США приняли на вооружение новую ударную атомную подлодку
14 октября 2023 г. 20:26
ЦАХАЛ объявила о начале масштабных ударов по объектам ХАМАС
ЦАХАЛ объявила о начале масштабных ударов по объектам ХАМАС
14 октября 2023 г. 20:11
МВФ увеличил капитал своего фонда по борьбе с бедностью до $30 млрд
МВФ увеличил капитал своего фонда по борьбе с бедностью до $30 млрд
14 октября 2023 г. 19:08
США расширяют ограничения на экспорт микросхем системы ИИ в Китай
США расширяют ограничения на экспорт микросхем системы ИИ в Китай
14 октября 2023 г. 18:57
В ЦАХАЛ сообщили о минометном обстреле с территории Ливана
В ЦАХАЛ сообщили о минометном обстреле с территории Ливана
14 октября 2023 г. 18:32
В Марселе произошла поножовщина в супермаркете, пострадали несколько человек
В Марселе произошла поножовщина в супермаркете, пострадали несколько человек
14 октября 2023 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi