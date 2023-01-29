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Во Франции планируют провести более 200 акций протеста

Во Франции планируют провести более 200 акций протеста Свыше 200 демонстраций против пенсионной реформы запланированы на 31 января по всей Франции.
Другие страны
29 января 2023 г. 18:11
Во Франции планируют провести более 200 акций протеста

Свыше 200 демонстраций против пенсионной реформы запланированы на 31 января по всей Франции.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFM, профсоюзы продолжат призывать жителей страны выходить на манифестации и организовывать забастовки в знак протеста против реформы.

В воскресенье премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в интервью радиостанции France Info, что не намерена идти на уступки в вопросе повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.

Реформа, основные положения которой Борн представила 10 января, помимо увеличения минимального возраста выхода на пенсию предусматривает повышение до 1,2 тыс. евро минимальной полной пенсии для людей, отработавших не менее 43 лет за минимальную зарплату.

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Версия на азербайджанском языке Fransada bir gündə 200-dən çox nümayişin keçirilməsi planlaşdırılır

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