Во Франции петицию за отставку Макрона подписали более 300 тыс. человек

Петиция в поддержку инициативы по отрешению от власти президента Франции Эмманюэля Макрона, запущенная левой партией "Неподчинившаяся Франция" (НФ), набрала свыше 300 тыс. подписей.

Петиция в поддержку инициативы по отрешению от власти президента Франции Эмманюэля Макрона, запущенная левой партией "Неподчинившаяся Франция" (НФ), набрала свыше 300 тыс. подписей.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на сайте петиции.

Отмечается, что петиция была инициирована левыми 31 августа и по состоянию на 17 сентября собрала 311 тыс. подписей.

"После роспуска Национального собрания французский народ провел массовую мобилизацию на выборах в законодательные органы, но Эмманюэль Макрон отказывается признавать результаты этих выборов, сохраняя прежнее правительство у власти и блокируя реализацию любой программы, кроме собственной. Этот авторитарный дрейф является беспрецедентным в мире парламентских правлений и в системе представительной демократии. Именно поэтому мы поддерживаем призыв к отставке президента Республики в соответствии со статьей 68 конституции", - говорится в сообщении.

31 августа НФ помимо петиции также объявила о передаче в секретариат Национального собрания (нижней палаты парламента) проекта резолюции о запуске соответствующей процедуры в отношении главы государства. Теперь проект резолюции передан на рассмотрение в Комитет по законодательным вопросам.