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    Во Франции пассажиры были эвакуированы из аэропорта Тулузы

    Отмечается, что эвакуация проходит в связи с проверкой безопасности.

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Во Франции пассажиры были эвакуированы из аэропорта Тулузы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что эвакуация проходит в связи с проверкой безопасности.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

    Спустя некоторое время, пассажирам было разрешено вернуться в аэропорт.

    Накануне после взрывов в Брюсселе в Париже были усилены меры безопасности в аэропортах, на вокзалах и в других транспортных учреждениях.

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