Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Во Франции пассажиры были эвакуированы из аэропорта Тулузы.

Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что эвакуация проходит в связи с проверкой безопасности.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Спустя некоторое время, пассажирам было разрешено вернуться в аэропорт.

Накануне после взрывов в Брюсселе в Париже были усилены меры безопасности в аэропортах, на вокзалах и в других транспортных учреждениях.