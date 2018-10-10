Во Франции ожидаются существенные перестановки в правительстве

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В правительстве Франции готовят существенные перестановки, однако объявление о них последует не раньше 12 октября.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

О перестановках станет известно только после того, как французский президент Эммануэль Макрон вернется из поездки в Армению, в которую он должен направиться сегодня вечером.

"Будут те, кто придет на замену, будут те, кто уйдет, а будут те, кто изменит свою деятельность внутри правительства", - рассказал собеседник издания, говоря о том, что именно изменится в правительстве.

Отметим, что тема возможных изменений состава кабмина начала активно обсуждаться во французских СМИ после того, как на прошлой неделе глава МВД страны Жерар Колон ушел в отставку. Свое решение он обосновал намерением полностью посвятить себя муниципальной избирательной кампании в Лионе, мэром которого он хочет стать в 2020 году.

В Елисейском дворце на вопрос о том, с чем связаны задержки с реорганизацией кабмина, ответили, что глава государства "предпочитает не спешить и действовать спокойно и профессионально".