Во Франции ожидают до 30 тыс. протестующих на акциях против полицейского насилия

Манифестации против полицейского насилия во Франции, запланированные на субботу, могут привлечь до 30 тыс. участников по всей стране.

Манифестации против полицейского насилия во Франции, запланированные на субботу, могут привлечь до 30 тыс. участников по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радио RTL.

В докладе разведслужбы сказано о том, что призывы выйти на улицы французских городов 23 сентября распространила "сотня ассоциаций, профсоюзов и политических партий". В качестве основных лозунгов декларируются протест против "систематического расизма, полицейского насилия и за гражданские свободы". Всего ожидается 116 различных демонстраций, в которых могут принять участие 30 тыс. человек - оценка была пересмотрена в большую сторону, учитывая, что в начале недели аналитики прогнозировали участие 26 тыс. манифестантов на 70 тыс. акций.

По мнению разведслужбы, в некоторых крупных городах, включая Ренн, Лилль и Гренобль, могут произойти беспорядки. "Проблемы с общественным порядком ожидаются также в Ницце, где в непосредственной близости от марша ультраправые организуют митинг против наркотиков. Поэтому возможен риск конфронтации с ультралевыми", - говорится в докладе.

В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV заявлял о возможном запрете на проведение некоторых демонстраций. В пятницу, например, он сообщил, что префектура департамента Вьенна подала жалобу на организаторов протестного марша, которые на плакате с анонсом акции изобразили змею со свастикой в головном уборе с символикой французской полиции, которую топчет нога в сапоге с символикой антифашистского движения.

Как сообщала газета Le Parisien, в субботу власти могут задействовать до 30 тыс. полицейских и жандармов для охраны порядка на улицах французских городов. Это связано как с возможными беспорядками на акциях протеста, так и с тем, что в субботу завершается апостольский визит Папы Римского в Марсель, куда также прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон.