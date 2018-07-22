Во Франции отпустили советника Макрона, избившего демонстранта

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Советник президента Франции Александр Беналля, которого обвиняют в избиении участника первомайской демонстрации в Париже, и четверо подозреваемых отпущены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Europe 1.

"Задержание Александра Беналля, Винсента Краза и троих полицейских, обвиняемых в деле 1 мая, прекращено в субботу вечером. Они будут должны предстать перед следственным судьей в воскресенье", — говорится в сообщении радиостанции.

Беналля обвиняется в том, что избил демонстранта на первомайской акции в Париже, он был заключен под стражу в четверг по обвинению в применении насилия должностным лицом, узурпации полномочий, незаконном ношении знаков отличия, предназначенных для государственной власти, а также за соучастие в организации утечки записи с систем видеонаблюдения.