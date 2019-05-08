Во Франции отметили очередную годовщину завершения II Мировой войны

Во Франции состоялась торжественная церемония по случаю 74-летия завершения II Мировой войны.

Как сообщает местное бюро Report, президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок к памятнику генерала Шарля де Голля на площади Клемансо.

Затем глава государства посетил Елисейские поля и Триумфальную арку, возложил венок к могиле неизвестного солдата и зажег факел.

Его сопровождали премьер-министр Франции Эдуар Филипп, президент Национальной ассамблеи Ришар Ферран и президент Сената Жерар Ларше. На церемонии также присутствовали бывшие президенты Франции Николя Саркози, Франсуа Олланд и внук Шарля де Голля.

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Франции, минутой молчания почтили память жертв II Мировой войны.

Напомним, что памятник на могиле неизвестного солдата на Елисейских полях был разрушен во время акции "желтых жилетов" 1 декабря 2018 года. Памятник был восстановлен.