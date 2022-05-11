О нас
Аудио новости

Во Франции отменят обязательное ношение масок в общественном транспорте

Во Франции отменят обязательное ношение масок в общественном транспорте Французские власти решили отменить с 16 мая требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте, которое ранее было введено в связи с пандемией коронавируса.
Другие страны
11 мая 2022 г. 17:30
Во Франции отменят обязательное ношение масок в общественном транспорте

Французские власти решили отменить с 16 мая требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте, которое ранее было введено в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду министр здравоохранения Франции Оливье Веран на брифинге по итогам последнего заседания правительства республики в нынешнем составе.

"Эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, - отметил Веран. - Хотя пандемия еще не закончилась, количество новых случаев инфицирования снижается, поэтому мы считаем, что сохранять требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте уже нецелесообразно". Министр добавил, что "данная мера будет отменена начиная с 16 мая".

Это стало последним решением нынешнего состава французского правительства, поскольку 14 мая истекает первый мандат президента Франции Эммануэля Макрона и начинается его второй срок, после чего, как ожидается, он назначит нового премьера, который под его руководством займется формированием кабинета министров.

14 марта власти Франции отменили правило об обязательном ношении маски в помещениях, но сохранили эту меру для пассажиров общественного транспорта, посетителей и персонала медицинских учреждений, домов престарелых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке France announces end of mask mandate on public transport

Самое читаемое

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
9 мая 2022 г. 10:42
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
10 мая 2022 г. 11:08
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
9 мая 2022 г. 10:47
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
9 мая 2022 г. 10:26
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 мая 2022 г. 14:40
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
7 мая 2022 г. 11:48
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст
5 мая 2022 г. 15:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi