Во Франции отменили сотни рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров

Во Франции отменили сотни рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров.

Во Франции отменили сотни рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров, в том числе около 40% рейсов в/из Парижа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, забастовка французских авиадиспетчеров, требующих улучшения условий труда, вызвала настоящий транспортный хаос в разгар летнего туристического сезона в Европе.

Ситуация ухудшилась еще больше после того как Главное управление гражданской авиации Франции потребовало от авиакомпаний отменить 40% рейсов в аэропортах Шарль-де-Голль, Орли и Бове, 50% - в Ницце, а также 30% - в Марселе, Лионе и других городах.

Несмотря на превентивные меры, авиационные власти предупредили, что "на всех французских аэропортах ожидаются перебои и длительные задержки".

Табло вылетов в аэропортах Парижа демонстрировали длинный список отмен и задержек рейсов по направлениям во Франции, Европе, Северной Африке и других регионах.