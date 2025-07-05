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Во Франции отменили сотни рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров

Во Франции отменили сотни рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров Во Франции отменили сотни рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров.
Другие страны
5 июля 2025 г. 11:58
Во Франции отменили сотни рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров

Во Франции отменили сотни рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров, в том числе около 40% рейсов в/из Парижа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, забастовка французских авиадиспетчеров, требующих улучшения условий труда, вызвала настоящий транспортный хаос в разгар летнего туристического сезона в Европе.

Ситуация ухудшилась еще больше после того как Главное управление гражданской авиации Франции потребовало от авиакомпаний отменить 40% рейсов в аэропортах Шарль-де-Голль, Орли и Бове, 50% - в Ницце, а также 30% - в Марселе, Лионе и других городах.

Несмотря на превентивные меры, авиационные власти предупредили, что "на всех французских аэропортах ожидаются перебои и длительные задержки".

Табло вылетов в аэропортах Парижа демонстрировали длинный список отмен и задержек рейсов по направлениям во Франции, Европе, Северной Африке и других регионах.

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Версия на азербайджанском языке Fransada tətili səbəbindən yüzlərlə reys ləğv edilib
Версия на английском языке Strike by French air traffic controllers causes flight delays and cancellations

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