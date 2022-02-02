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Во Франции отменили масочный режим на улицах

Во Франции отменили масочный режим на улицах Во Франции со среды отменены или смягчены некоторые ограничения, связанные с пандемией, несмотря на продолжающуюся вспышку заболеваемости COVID-19.
Другие страны
2 февраля 2022 г. 12:04
Во Франции отменили масочный режим на улицах

Во Франции со среды отменены или смягчены некоторые ограничения, связанные с пандемией, несмотря на продолжающуюся вспышку заболеваемости COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, премьер-министр Жан Кастекс объяснял это решение введением более жестких санитарных паспортов.

Со 2 февраля отменен обязательный масочный режим на улицах, напоминает Le Figaro. Стадионы, концертные залы и другие учреждения снимают ограничение на численность собравшихся. Удаленная работа становится рекомендацией, а не требованием.

С февраля санитарные паспорта, ранее действовавшие для привитых, недавно переболевших или людей с отрицательными ПЦР-тестами более не учитывают результаты тестов.

С 16 февраля в стране возобновится работа ночных клубов, на стадионах разрешат размещаться на стоячих местах и танцполах, а в кинотеатрах и общественном транспорте снова разрешат есть и пить.

За предыдущие сутки во Франции выявили 416 896 новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке France lifts outdoor mask-wearing rule

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