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Во Франции отмечается резкий всплеск актов антисемитизма

Во Франции отмечается резкий всплеск актов антисемитизма Cовет еврейских организаций Франции зафиксировал резкий всплеск антисемитских действий по всей территории республики в 2023 году, особенно после эскалации конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.
Другие страны
25 января 2024 г. 12:38
Во Франции отмечается резкий всплеск актов антисемитизма

Cовет еврейских организаций Франции зафиксировал резкий всплеск антисемитских действий по всей территории республики в 2023 году, особенно после эскалации конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

"В 2023 году Министерство внутренних дел и Служба защиты еврейского сообщества зарегистрировали 1 676 антисемитских актов по сравнению с 436 в 2022 году. В течение трех месяцев после нападений ХАМАС произошло столько же антисемитских актов, сколько за три последних года вместе взятых", - говорится в отчете.

Отмечается, что более половины случаев (57,8%) связаны с физическим насилием, угрозами или "угрожающими жестами" в отношении физических лиц. 20,4% подобных преступлений совершались в общественных местах, при этом 12,7% произошли в учебных заведениях, преимущественно в средней школе.

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