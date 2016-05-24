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    Во Франции открылось представительство террористической РПК

    Французская полиция не разрешила проведение акции в знак протеста открытия представительства

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Во Франции открылось представительство сирийской ветви PYD террористической группировки РПК. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в открытии представительства участвовали некоторые официальные лица Франции. Французская полиция не разрешила проведение акции в знак протеста открытия представительства.

    Согласно информации, Франция, заявившая Турции о том, что "мы рядом с вами в борьбе против терроризма", является 4-й европейской страной, допускающей на своей территории присутствие террористической РПК. До этого разрешение на деятельность представительства террористической группировки на своих территориях дали Германия, Швеция и Чехия. 

    Отметим, что представительство РПК официально действует в России.

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