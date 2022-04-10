Во Франции открылись избирательные участки на президентских выборах

Почти 70 тыс. избирательных участков открылись в 08:00 по парижскому времени (10:00 - бакинское время) на территории Франции и в ее заморских департаментах Западного полушария. Как сообщили в Национальном институте статистики и экономических исследований,

Почти 70 тыс. избирательных участков открылись в 08:00 по парижскому времени (10:00 - бакинское время) на территории Франции и в ее заморских департаментах Западного полушария.

Как передает Report со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований, в списках избирателей зарегистрированы более 48 млн французов.

В выборах участвуют 12 кандидатов, в том числе действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, который баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения "Республика на марше". Его главным конкурентом является кандидат "Национального объединения", депутат парламента Марин Ле Пен.

Глава государства проголосует в мэрии приморского города Ле-Туке (север страны, департамент Па-де-Кале), где чете Макрон принадлежит загородный дом. По информации источников в окружении президента, Макрон посетит избирательный участок в период с 11:00 до 13:00 по парижскому времени (13:00-15:00 по бакинскому), после чего направится в Париж, чтобы из Елисейского дворца следить за подсчетом голосов. Марин Ле Пен должна проголосовать в коммуне Энен-Бомон, также расположенной в Па-де-Кале. Политик там живет с 2007 года, а пять лет назад была избрана депутатом от этого округа.

В первую пятерку претендентов на президентский пост также вошли лидер "Неподчинившейся Франции", парламентарий Жан-Люк Меланшон, основатель правого движения "Реконкиста", журналист Эрик Земмур и глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, выдвинутая от партии "Республиканцы". Они проголосуют соответственно в Марселе, Париже и Велизи-Вилакубле.