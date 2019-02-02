Во Франции открыли 116 дел о применении силы полицией в отношении "желтых жилетов"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Генеральная инспекция Национальной полиции Франции с начала акций движения "желтых жилетов" открыла 116 расследований, связанных с возможным применением чрезмерной силы со стороны полиции в отношении манифестантов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Дела были начаты после поступивших жалоб участников движения, проходящего во Франции с 17 ноября 2018 года. По меньшей мере 36 расследований касаются использования полицией специальных устройств (LBD) для стрельбы резиновыми пулями и гранатами. Часть жалоб связана с возможными оскорблениями со стороны сил правопорядка в адрес "желтых жилетов".

Напомним, что один из соратников неформального лидера "желтых жилетов" Эрика Друэ Жером Родригес получил ранение в голову во время столкновений между полицией и манифестантами на площади Бастилии в Париже 26 января.

Государственный секретарь при министерстве внутренних дел Лоран Нуньес, отвечая на критику правозащитников в адрес сил правопорядка подчеркнул, что "полиция не нападает на протестующих, наоборот, она их защищает и делает все, чтобы положить конец насилию со стороны радикалов".

Сегодня "желтые жилеты" намерены провести новую серию маршей по всей стране, чтобы выразить поддержку манифестантам, пострадавшим при столкновениях с полицией. Такие манифестации солидарности пройдут в Париже, Руане, Бордо, Лилле, Нанси, Тулузе и ряде других крупных городов Франции.