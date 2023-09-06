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Во Франции отказали Ассанжу в политическом убежище

Во Франции отказали Ассанжу в политическом убежище Суд французской коммуны Кретей отклонил запрос сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о предоставлении ему политического убежища.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 01:13
Во Франции отказали Ассанжу в политическом убежище

Суд французской коммуны Кретей отклонил запрос сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о предоставлении ему политического убежища.

Как передает Report со ссылкой на AFP, сейчас Ассандж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Решение суд связал с тем, что проситель убежища не находится на территории Франции или ЕС.

С запросом о предоставлении убежища Ассанжу выступили в ассоциации Robin des Lois. После оглашения решения суда представители ассоциации призвали министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти - бывшего адвоката Ассанжа - "наконец-то заняться этим делом".

2 августа премьер-министр Австралии Альбанезе заявил, что против преследования Ассанжа в США.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

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Версия на азербайджанском языке Fransa məhkəməsi Assanjın sığınacaq tələbini rədd edib

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